Open day per vaccino AstraZeneca, Bardi: “Scelta della Basilicata adottata anche a livello nazionale” (Di mercoledì 14 aprile 2021) POTENZA – “La nostra scelta sulla vaccinazione Astrazeneca ha colpito l’attenzione di tutta Italia e sara’ adottata a livello nazionale: i lucani hanno stupito tutti e dobbiamo esserne fieri”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commentando i tre giorni di somministrazione dei vaccini senza prenotazione dedicati alle fasce di popolazione tra i 60 e i 79 anni. Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) POTENZA – “La nostra scelta sulla vaccinazione Astrazeneca ha colpito l’attenzione di tutta Italia e sara’ adottata a livello nazionale: i lucani hanno stupito tutti e dobbiamo esserne fieri”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commentando i tre giorni di somministrazione dei vaccini senza prenotazione dedicati alle fasce di popolazione tra i 60 e i 79 anni.

Advertising

MonicAdorno : #Vaccini | #OpenDay anche a #Catania dal 16 aprile, ecco chi e dove può andare senza prenotazione | Leggimionline - capannoli : Fino al 7 maggio è possibile fare le iscrizioni agli asili nido per l'anno 2021/22. Sono previsti open day a distan… - g_gdouble : @HuffPostItalia Cioè ci vuole uno studio per fare un open day del vaccino? - psychobizzle : Devo andare ad iscrivermi al cazzo di open day di Bologna ?? - LaGazzettaSR : #Siracusa, 'open day' per over 60 di vaccinazione anti-Covid con Astrazeneca. Le postazioni in provincia -