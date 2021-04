Olidata | collegio sindacale si dimette e presenta istanza di fallimento

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Ildiha rassegnato le dimissioni “in considerazione di manifesta e perdurante incertezza e difficoltà senza che siano in vista interventi immediati, non è più possibile per ilproseguire nell’incarico” e ha reso noto di avertodiinnanzi al Tribunale Civile di Forlì (Sezione Fallimentare) “per mancato pagamento dei compensi professionali maturati in virtù dell’incarico conferito dalla società”. Borsa Italiana aveva sospeso a tempo indeterminato le negoziazioni del titolo nel 2016 dopo la messa in liquidazione della società., che opera nel settore dell’ICT, è stata fondata nel 1982 a Cesena. Era stata protagonista negli anni Ottanta della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Olidata collegio

Teleborsa

Ilsindacale diha rassegnato le dimissioni "in considerazione di manifesta e perdurante incertezza e difficoltà senza che siano in vista interventi immediati, non è più possibile per il ...Premesso che ilSindacale diS.p. A. ha rassegnato le dimissioni "In considerazione di manifesta e perdurante incertezza e difficoltà senza che siano in vista interventi immediati, non è più ...(Teleborsa) - Il collegio sindacale di Olidata ha rassegnato le dimissioni "in considerazione di manifesta e perdurante incertezza e difficoltà senza che siano in vista interventi immediati, non è più ...Premesso che il Collegio Sindacale di Olidata S.p.A. ha rassegnato le dimissioni "In considerazione di manifesta e perdurante incertezza e difficoltà senza che siano in vista interventi immediati, non ...