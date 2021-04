Masters1000 Montecarlo, Jannik Sinner non sfigura, ma Novak Djokovic è ancora superiore (Di mercoledì 14 aprile 2021) Era pronosticabile il ko, ed arriva in maniera anche meritata per Jannik Sinner; non per suoi demeriti, ma per demeriti di un suo certo avversario. L’azzurro di Sesto Pusteria esce sconfitto con il numero 1 al mondo Novak Djokovic per 6-4 6-2 in un’ora e trentaquattro minuti, mettendo il serbo in difficoltà in alcuni tratti di match soprattutto nella prima frazione. A lungo andare però il vincitore di Montecarlo per sette volte in carriera prende confidenza con il ritmo partita e aumenta la potenza degli scambi, mettendo in difficoltà il giovane avversario che si mette in tasca una sconfitta che potrà insegnargli qualcosa. E che gli regala anche una vera e propria investitura da parte del serbo, dicendo ai microfoni del torneo di aver giocato ‘con il futuro, forse già il presente di questo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) Era pronosticabile il ko, ed arriva in maniera anche meritata per; non per suoi demeriti, ma per demeriti di un suo certo avversario. L’azzurro di Sesto Pusteria esce sconfitto con il numero 1 al mondoper 6-4 6-2 in un’ora e trentaquattro minuti, mettendo il serbo in difficoltà in alcuni tratti di match soprattutto nella prima frazione. A lungo andare però il vincitore diper sette volte in carriera prende confidenza con il ritmo partita e aumenta la potenza degli scambi, mettendo in difficoltà il giovane avversario che si mette in tasca una sconfitta che potrà insegnargli qualcosa. E che gli regala anche una vera e propria investitura da parte del serbo, dicendo ai microfoni del torneo di aver giocato ‘con il futuro, forse già il presente di questo ...

Advertising

OA_Sport : Ko pronosticabile per Jannik #Sinner contro il numero 1 Novak #Djokovic, 6-4 6-2 in poco più di un'ora e mezza, poi… - zazoomblog : LIVE Sinner-Djokovic 4-6 1-4 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: break del serbo - #Sinner-Djokovic #Masters1000 - alessio_morra : Ha giocato una buona partita #Sinner, ha vinto #Djokovic che ha giocato meglio. Semplice. Tanti applausi per Jannik… - D_Modlinski : Goffin 64 60 Cecchinato (E. Joseph) #rolexmcmasters #atp #masters1000 #tennis #monaco #montecarlo #mccc #ATPTour… - infoitsport : Fognini-Thompson oggi: orario, tv, programma, streaming Masters1000 Montecarlo -