"Lega, il solo partito con le idee chiare". Come gode Salvini: arriva l'ex grillino, cannonate a Di Maio & Co (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'ex grillino Francesco Mollame abbandona i pentastellati e sceglie Matteo Salvini. Il senatore siciliano, originario della provincia di Palermo, era stato eletto con il Movimento 5 Stelle, ma aveva lasciato il gruppo già il 9 marzo scorso, passando al Misto. Oggi l'ufficializzazione dell'adesione alla Lega durante un incontro con il segretario del Carroccio e il coordinatore regionale Nino Minardo. "La Lega, con i suoi principi fondati sulla valorizzazione e sulla difesa di tutte le nostre realtà territoriali, oggi è l'unico partito ad avere idee chiare e innovative per lo sviluppo della Sicilia, a partire dalle infrastrutture, dal turismo, dall'agricoltura e dalla valorizzazione dell'autonomia": così Mollame ha motivato la sua scelta. Il senatore ha poi ringraziato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'exFrancesco Mollame abbandona i pentastellati e sceglie Matteo. Il senatore siciliano, originario della provincia di Palermo, era stato eletto con il Movimento 5 Stelle, ma aveva lasciato il gruppo già il 9 marzo scorso, passando al Misto. Oggi l'ufficializzazione dell'adesione alladurante un incontro con il segretario del Carroccio e il coordinatore regionale Nino Minardo. "La, con i suoi principi fondati sulla valorizzazione e sulla difesa di tutte le nostre realtà territoriali, oggi è l'unicoad averee innovative per lo sviluppo della Sicilia, a partire dalle infrastrutture, dal turismo, dall'agricoltura e dalla valorizzazione dell'autonomia": così Mollame ha motivato la sua scelta. Il senatore ha poi ringraziato ...

