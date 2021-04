Kerry in Cina, prove di disgelo sul cambiamento climatico (Di mercoledì 14 aprile 2021) prove ufficiali di disgelo tra Cina e Stati uniti. Nella giornata di ieri, John Kerry, inviato speciale del presidente statunitense per il Clima, è atterrato a Shanghai per «discutere delle ambizioni climatiche globali» in vista del COP26 di Glasgow. QUELLA DELL’EX SEGRETARIO di Stato americano – artefice dell’ingresso statunitense agli accordi di Parigi – è la prima visita in Cina di un alto funzionario dell’amministrazione Biden e giunge a circa un mese dall’animato vertice di Anchorage. In Alaska, dopo un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 aprile 2021)ufficiali ditrae Stati uniti. Nella giornata di ieri, John, inviato speciale del presidente statunitense per il Clima, è atterrato a Shanghai per «discutere delle ambizioni climatiche globali» in vista del COP26 di Glasgow. QUELLA DELL’EX SEGRETARIO di Stato americano – artefice dell’ingresso statunitense agli accordi di Parigi – è la prima visita indi un alto funzionario dell’amministrazione Biden e giunge a circa un mese dall’animato vertice di Anchorage. In Alaska, dopo un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

