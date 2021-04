Il Napoli ancora una volta ha tenuto un giocatore infortunato in campo (su sua richiesta) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Napoli, nel comunicato ufficiale in cui rende noto l’infortunio di David Ospina, specifica come questo sia maturato durante la sfida con la Sampdoria. Era effettivamente immaginabile: il giocatore aveva lamentato un problema muscolare nel corso della partita, tanto da essere quasi sul punto di essere sostituito. Poi ha deciso di stringere i denti, di rimanere ugualmente in campo. Sul calcio d’angolo successivo il Napoli prende gol, annullato poi per una scorrettezza in area, non è chiaro se di Thorsby o di Keita o di entrambi. La posizione di Ospina peraltro era decisamente approssimativa e anche se non fosse entrato in contatto con l’attaccante della Sampdoria, non avrebbe potuto opporre alcun intervento per evitare il gol. Non è la prima volta, inoltre, che resta in campo un ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il, nel comunicato ufficiale in cui rende noto l’infortunio di David Ospina, specifica come questo sia maturato durante la sfida con la Sampdoria. Era effettivamente immaginabile: ilaveva lamentato un problema muscolare nel corso della partita, tanto da essere quasi sul punto di essere sostituito. Poi ha deciso di stringere i denti, di rimanere ugualmente in. Sul calcio d’angolo successivo ilprende gol, annullato poi per una scorrettezza in area, non è chiaro se di Thorsby o di Keita o di entrambi. La posizione di Ospina peraltro era decisamente approssimativa e anche se non fosse entrato in contatto con l’attaccante della Sampdoria, non avrebbe potuto opporre alcun intervento per evitare il gol. Non è la prima, inoltre, che resta inun ...

