Giuseppe Cruciani, “Non lo rifarei ma non mi pento”: l’aneddoto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Personaggio molto noto ed affermato, spesso divisivo, quel dettaglio poco noto riguardo il giornalista e conduttore Giuseppe Cruciani: di cosa si tratta Un giornalista, conduttore radiofonico ed opinionista molto noto, che spesso fa parlare di sé e divide il pubblico per la sua dialettica e per la caratteristica che forse principalmente lo connota, non avere Leggi su youmovies (Di mercoledì 14 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Personaggio molto noto ed affermato, spesso divisivo, quel dettaglio poco noto riguardo il giornalista e conduttore: di cosa si tratta Un giornalista, conduttore radiofonico ed opinionista molto noto, che spesso fa parlare di sé e divide il pubblico per la sua dialettica e per la caratteristica che forse principalmente lo connota, non avere

Advertising

marvinsroom_6 : Giuseppe Cruciani ha appena detto a “La Zanzara” che ieri era ospite al MCS e ha detto di aver avuto una piccola di… - gaypressit : Scontro epocale a Mediaset, nel programma Tiki Taka, fra Giuseppe Cruciani e la terapeuta Francesca Cenci, sul tema… - JabbahJibbah : Ma ho capito solo ora che Giuseppe Cruciani è quello di TikiTaka. No, per favore, no ???? #tzvip - MilanCapiscer : @pernambucano83 Diciamo che il Capiscerismo sostiene pienamente Giuseppe Cruciani - MassimoColucc13 : RT @FrederikaFerra1: La mia intervista alla famosa trasmissione radio La Zanzara con Giuseppe Cruciani e David Paranzo dal minuto 1:25:19 i… -