(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Palermo torna alla vittoria.Missione compiuta per i rosanero che, dopo il ko contro il Monopoli e il pareggio a reti inviolate maturate contro la Vibonese, torna alla vittoria battendo il Foggia nel recupero della trentatreesima giornata di Serie C. A decidere una rete di Valente che regala alla compagine siciliana tre preziosissimi punti in chiave. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana, Giacomo, nella consueta conferenza stampa post-gara."Saraniti? Andrea è entrato bene, col piglio giusto e ha dato una grande mano alla squadra. A me interessa lo spirito che ogni giocatore può dare ai compagni. Dal primo giorno rimarco il rispetto che devono avere tra di loro. Se c'è rispetto tra di loroil resto viene di conseguenza. Oggi è entrato molto bene e ha fatto sì che la ...

Advertising

WiAnselmo : Filippi: 'Marong determinato, tutto sulle condizioni di Floriano. Playoff? Ecco dove possiamo migliorare' - Mediagol : Filippi: 'Marong determinato, tutto sulle condizioni di Floriano. Playoff? Ecco dove possiamo migliorare' - Tgs15tv : #Palermo vs #Foggia. Queste le scelte di #Filippi (3421): Pelagotti; Marong, Peretti, Marconi; Almici, Luperini, De… - WiAnselmo : #Palermo-Foggia, Filippi: 'Idee chiare al 90% sull'11 titolare. Marong? Sfrutteremo il suo entusiasmo. Sulla classi… - Mediagol : #Palermo-Foggia, Filippi: 'Idee chiare al 90% sull'11 titolare. Marong? Sfrutteremo il suo entusiasmo. Sulla classi… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippi Marong

PALERMO - FOGGIA 1 - 0 Palermo (3 - 4 - 2 - 1): Pelagotti 6.5;6, Peretti 6, Marconi 6; ... Allenatore:6. Foggia (3 - 5 - 2): Fumagalli 6.5; Anelli 6 (41 st Salvi sv), Gavazzi 6.5, ...Il recupero della 33 giornata va quindi alla formazione diche nel primo tempo ha anche rischiato diverse volte per via di alcuni attacchi del Foggia.La formazione di Filippi, dopo aver rischiato di andare in svantaggio su ... Palermo (3-4-2-1): Pelagotti 6.5; Marong 6, Peretti 6, Marconi 6; Almici 6, Luperini 6 (21' st Odjer 6), De Rose 6, Valente ...Successo di misura ma di importanza capitale per il Palermo che si impone per 1-0 sul Foggia e conquista tre punti fondamentali in chiave play off. Ai rosa basta una rete di Valente nel finale per ave ...