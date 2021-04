“È il mio corpo e decido io”. Aurora Ramazzotti in bikini e apriti cielo dopo tutto quello che è successo: critiche su critiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) Aurora Ramazzotti, ancora sul cat calling. Un argomento tra i più dibattuti di sempre quello del cat calling e in seguito all’insinuazione di un hater la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti non ha potuto fare a meno di rispondere. La splendida figlia d’arte, ad oggi 24enne, ha sottolineato alcuni aspetti importanti sulla dimensione femminile, tutto questo sotto gli occhi dei follower. Una denuncia per molestia incoerente con il modo di mostrarsi nelle foto sui social, questa l’obiezione mossa da un utente a cui ha fatto seguito la pronta risposta di Aurora Ramazzotti. Parole dettate non solo da un’esperienza personale ma anche in nome di tutte quelle donne colpevolizzate di un qualcosa che non trova alcuna fondatezza, solo perché apparse in minigonna o ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021), ancora sul cat calling. Un argomento tra i più dibattuti di sempredel cat calling e in seguito all’insinuazione di un hater la figlia di Michelle Hunziker e di Erosnon ha potuto fare a meno di rispondere. La splendida figlia d’arte, ad oggi 24enne, ha sottolineato alcuni aspetti importanti sulla dimensione femminile,questo sotto gli occhi dei follower. Una denuncia per molestia incoerente con il modo di mostrarsi nelle foto sui social, questa l’obiezione mossa da un utente a cui ha fatto seguito la pronta risposta di. Parole dettate non solo da un’esperienza personale ma anche in nome di tutte quelle donne colpevolizzate di un qualcosa che non trova alcuna fondatezza, solo perché apparse in minigonna o ...

