Docenti e ATA contatti stretti di caso positivo | cosa devono fare per essere riammessi in servizio

Advertising

infodocenti : Cisl: Conferma dell’organico Covid per il 2021/22, potrebbe valere circa 80.000 posti fra docenti e ATA - MonicaCapizzi : RT @cislscuola: Conferma dell'organico Covid per il 2021/22, potrebbe valere circa 80.000 posti fra docenti e ATA @CislNazionale @TecnicaSc… - AnnaMariaMasel5 : RT @cislscuola: Conferma dell'organico Covid per il 2021/22, potrebbe valere circa 80.000 posti fra docenti e ATA @CislNazionale @TecnicaSc… - MicheleSorge : RT @cislscuola: Conferma dell'organico Covid per il 2021/22, potrebbe valere circa 80.000 posti fra docenti e ATA @CislNazionale @TecnicaSc… - Cisl_ER : RT @cislscuola: Conferma dell'organico Covid per il 2021/22, potrebbe valere circa 80.000 posti fra docenti e ATA @CislNazionale @TecnicaSc… -

Ultime Notizie dalla rete : Docenti ATA

Tra l'altro riguarderebbe solo il prossimo anno e non, come sarebbe opportuno, la trasformazione deiaggiuntivi in pianta stabile nell'organico delle rispettive categorie. L'esigenza di ...... contemplata, allo stato, dal vigente Contratto Collettivo Nazionale "Istruzione e Ricerca" del 19 aprile 2018, soltanto per il personale. La tipologia delle sanzioni applicabili ai, per ...L’istituto "Varchi" grazie al contributo ministeriale di 3 milioni e 500mila euro ospiterà in una nuova ala la futura sede del "Magiotti" ...Di lì a poco l’inizio della campagna vaccinale, che per il corpo docente e Ata è scattata il 14 febbraio. Ma in quella data le dosi AstraZeneca non erano ancora indicate per gli over 55: Nania di anni ...