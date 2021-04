**Covid: in Cdm scostamento di 40 mld, via libera arriverà con Def** (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il nuovo scostamento di bilancio sul tavolo del Consiglio dei ministri in corso ammonta, come da vigilia, a 40 miliardi. Ma non è escluso, secondo fonti di governo presenti alla riunione, che possa salire a 42-43 miliardi, "anche se al momento siamo fermi a quota 40", spiega un ministro. Il dibattito è infatti in corso per stabilire il fabbisogno, le risorse necessarie per fronteggiare le necessità legate alla crisi economica innescata dal Covid. Lo scostamento, comunque, non dovrebbe essere approvato oggi: il disco verde con ogni probabilità arriverà domani, assieme al via libera al Def. Il governo, spiegano infatti le stesse fonti, hanno deciso di approvare i due provvedimenti insieme, senza 'spacchettarli'. E il Documento di economia e finanza non è stato ancora chiuso. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il nuovodi bilancio sul tavolo del Consiglio dei ministri in corso ammonta, come da vigilia, a 40 miliardi. Ma non è escluso, secondo fonti di governo presenti alla riunione, che possa salire a 42-43 miliardi, "anche se al momento siamo fermi a quota 40", spiega un ministro. Il dibattito è infatti in corso per stabilire il fabbisogno, le risorse necessarie per fronteggiare le necessità legate alla crisi economica innescata dal Covid. Lo, comunque, non dovrebbe essere approvato oggi: il disco verde con ogni probabilitàdomani, assieme al viaal Def. Il governo, spiegano infatti le stesse fonti, hanno deciso di approvare i due provvedimenti insieme, senza 'spacchettarli'. E il Documento di economia e finanza non è stato ancora chiuso.

