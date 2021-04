Cormez | contatti intensi tra Gattuso e la Fiorentina | il tecnico si è detto interessato

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Rinoè in cima alle preferenze di Rocco Commisso per il futuro della panchina della. Il Napolista lo anticipò un mese fa. Domenica anche Sky ha rilanciato il fortissimo interesse del club viola per l’allenatore del Napoli. Oggi ne parla anche il Corriere del Mezzogiorno. La, scrive il quotidiano, sa che a fine stagione ci sarà l’addio dial Napoli. “Lalo sa, e nelle ultime settimane i(indiretti) si sono fatti più. Tanto che, attraverso intermediari, l’ex allenatore del Milan avrebbe già fatto sapere di essere più che. Con una premessa: fino al termine della stagione non prenderà nessun impegno, e non si concederà a nessun incontro. Questione di rispetto, di professionalità, ...

