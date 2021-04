Copasir, lasciano Urso e Vito: pressing Fdi per dimissioni Volpi ma Lega non cede (Di mercoledì 14 aprile 2021) Mentre l’Autorità deLegata per i servizi, il prefetto Franco Gabrielli, arriva a San Macuto per la sua audizione, si consuma l’ennesimo strappo al Copasir, al centro dello scontro per la presidenza del leghista Volpi, rivendicata da Fdi. Due lettere arrivano al Senato e a Montecitorio, ai presidenti Casellati e Fico. La prima la firma il vicepresidente del Comitato Adolfo Urso, la seconda il forzista Elio Vito, anche lui membro Copasir. Entrambi fanno sapere che lasceranno l’incarico. Entrambi anche oggi disertano la seduta. Dopo il nuovo colpo di scena, con le doppie dimissioni, fonti parlamentari del partito di Giorgia Meloni fanno sapere che la mossa che viene attesa “sono ora le dimissioni del presidente Volpi”. Le stesse fonti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Mentre l’Autorità deta per i servizi, il prefetto Franco Gabrielli, arriva a San Macuto per la sua audizione, si consuma l’ennesimo strappo al, al centro dello scontro per la presidenza del leghista, rivendicata da Fdi. Due lettere arrivano al Senato e a Montecitorio, ai presidenti Casellati e Fico. La prima la firma il vicepresidente del Comitato Adolfo, la seconda il forzista Elio, anche lui membro. Entrambi fanno sapere che lasceranno l’incarico. Entrambi anche oggi disertano la seduta. Dopo il nuovo colpo di scena, con le doppie, fonti parlamentari del partito di Giorgia Meloni fanno sapere che la mossa che viene attesa “sono ora ledel presidente”. Le stesse fonti ...

