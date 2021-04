Chiara Nasti accusata di plagio: la bufera arriva dalla Corea (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’influencer Chiara Nasti sta lanciando la sua nuova linea di abbigliamento NastiLoveArea ma dalla Corea arriva una pesante accusa di plagio. Per la serie chi la fa l’aspetti, Chiara Nasti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’influencersta lanciando la sua nuova linea di abbigliamentoLoveArea mauna pesante accusa di. Per la serie chi la fa l’aspetti,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

bennyemme_ : ma come gaia in disco con chiara nasti, tommy e 1conize. CREPO?? - MonsterYay_ : Pregando che la YG faccia causa a Chiara Nasti dai fateci volare - bhadkyng_ : non chiara nasti che le copia VI PREGOOO - patonzi : Non ChiaraNastibevosolococacola che crea un brand chiamato Chiara Nasti Area e copia spudoratamente tutto dal mv di ddu-du ddu-du - IMperialinter : @B_R_U_C_E__ Raffaella Fico nel 2010 e Chiara Nasti -