Benevento, Mastella svela i numeri sui contagi in città: a breve incontro con l’Asl (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Sono 4 le nuove classi contagiate, 176 le persone che in città, nell’ultima settimana, hanno contratto il virus. Sono, invece, 355 il totale allo stato degli atti i positivi al Covid-19 nella città di Benevento”. Così in un post, il primo cittadino Clemente Mastella. “Non è allarme – prosegue – ma siamo saliti più in alto, percentualmente, delle altre Provincie campane. Occorre intelligente prudenza, attenzione e rispetto per le regole di convivenza che la situazione impone. Farò incontro a breve – annuncia Mastella – con l’Asl, per decidere il da farsi in modo che qualsiasi scelta sia ragionata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Sono 4 le nuove classiate, 176 le persone che in, nell’ultima settimana, hanno contratto il virus. Sono, invece, 355 il totale allo stato degli atti i positivi al Covid-19 nelladi”. Così in un post, il primo cittadino Clemente. “Non è allarme – prosegue – ma siamo saliti più in alto, percentualmente, delle altre Provincie campane. Occorre intelligente prudenza, attenzione e rispetto per le regole di convivenza che la situazione impone. Farò– annuncia– con, per decidere il da farsi in modo che qualsiasi scelta sia ragionata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, Mastella svela i numeri sui #Contagi in città: a breve #Incontro con l'#Asl **… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Mastella rivela: “La famiglia Della Valle voleva comprare il Napoli ma…… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BENEVENTO – Il Sindaco Mastella: 'Il Napoli può qualificarsi in Champions League' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BENEVENTO – Il Sindaco Mastella: 'Il Napoli può qualificarsi in Champions League' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BENEVENTO – Il Sindaco Mastella: 'Il Napoli può qualificarsi in Champions League' -