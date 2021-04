**Bce: Panetta, 'euro digitale aumenterebbe privacy, ma no anonimato'** (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. -(Adnkronos) - Dal sondaggio online promosso dalla Bce "la privacy emerge come la caratteristica più importante di un euro digitale. Proteggere i dati personali degli utenti e garantire un elevato livello di riservatezza sarà una priorità nel nostro lavoro. Anzi, un euro digitale aumenterebbe di fatto la privacy nei pagamenti digitali". Lo sottolinea in audizione al Parlamento europeo il membro del Comitato Esecutivo Fabio Panetta illustrando i risultati del sondaggio online condotto dall'eurotower, aggiungendo che "in quanto istituzione pubblica e indipendente, la BCE non ha alcun interesse a monetizzare o persino a raccogliere i dati sui pagamenti degli utenti. Un euro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. -(Adnkronos) - Dal sondaggio online promosso dalla Bce "laemerge come la caratteristica più importante di un. Proteggere i dati personali degli utenti e garantire un elevato livello di riservatezza sarà una priorità nel nostro lavoro. Anzi, undi fatto lanei pagamenti digitali". Lo sottolinea in audizione al Parlamentopeo il membro del Comitato Esecutivo Fabioillustrando i risultati del sondaggio online condotto dall'tower, aggiungendo che "in quanto istituzione pubblica e indipendente, la BCE non ha alcun interesse a monetizzare o persino a raccogliere i dati sui pagamenti degli utenti. Un...

