Avellino, donna in quarantena cade in casa: tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Durante la mattinata di oggi 14 aprile, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Fontanatetta alla periferia della città, per un soccorso ad una donna di 66 anni caduta in casa, e positiva al Covid-19. La squadra intervenuta, anche con l'ausilio dell'autoscala, è salita al secondo piano del palazzo, utilizzando tutti i dispositivi di protezione individuale, e ha prestato le prime cure alla malcapitata, affidandola ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

