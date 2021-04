AstraZeneca | la Danimarca sospende definitivamente l’uso del vaccino

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La Danimarca sospenderà definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca #ANSA - repubblica : ?? Vaccini, la Danimarca sospende definitivamente l'uso di AstraZeneca - Corriere : ?? L'annuncio della Danimarca su AstraZeneca - RomanatoM : RT @icebergfinanza: In Danimarca stop definitivo ad AstraZeneca ... Italia popolo di fessi! - margheritamart4 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | La Danimarca sospenderà definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Danimarca

Il vaccino diera stato sospeso provvisoriamente dallal'11 marzo scorso in via precauzionale dopo i casi di morti sospette di alcune persone che erano state vaccinate con ...Leggi anche, media: "Instop definitivo", in Germania seconda dose con vaccino diverso per under 60 In ogni caso, assicura Pavesi, "se in sede di anamnesi ci sono ...La Danimarca cesserà definitivamente di somministrare il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca, in seguito ai casi di coaguli di sangue. Lo riferisce l’emittente danese “Dr”, citando proprie fonti. La ...Occorre monitorare l'afflusso in Fiera a partire da venerdì, vedere se si presenteranno in tanti o in pochi (La Repubblica) L'utilizzo di AstraZeneca in Danimarca era stato sospeso l'11 marzo, per ...