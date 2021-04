AstraZeneca | Ciccozzi | stop della Danimarca è decisione politica

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Lomomentaneo del vaccino Johnson & Johnson, arrivato il 13 aprile con le prime dosi a Pratica di Mare, ma in attesa di decisioniFda americana, dell'Ema a Bruxelles e dell'Aifa in Italia, ...

Ne è convinto il professor Massimo, epidemiologo del Campus Biomedico di Roma:"... J&J è quanto abbiamo già vissuto con. Abbiamo un caso per milione, un evento rarissimo. È giusto ...Il caos comunicativo e le sospensioni perprima e per Johnson & Johnson ora, hanno prodotto solo una perdita di tempo, laddove la ... Lo spiega ad askanews il professor Massimo, ...Roma, 14 apr. (askanews) - Lo stop momentaneo del vaccino Johnson & Johnson, arrivato il 13 aprile con le prime dosi a Pratica di Mare, ma in ...Roma, 14 apr. (askanews) - Il caos comunicativo e le sospensioni per AstraZeneca prima e per Johnson & Johnson ... Lo spiega ad askanews il professor Massimo Ciccozzi, epidemiologo del Campus ...