Andrea Zenga parla di Gabriel Garko e Adua Del Vesco | “Per me lei è solo Rosalinda Cannavò!”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Andrea Zenga ha parlato del passato di Rosalinda Cannavò. Ed infatti, come ben sapete, l'attrice siciliana una volta dentro la Casa del Grande Fratello Vip aveva fatto il suo ingresso con un altro nome che faceva riferimento alla sua carriera con le fiction Ares: Adua Del Vesco.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ormai fanno coppia fissa da qualche mese; l'attrice siciliana ha lasciato il suo storico fidanzato Giuliano Condorelli per il figlio di Walter Zenga e oggi sono più innamorati che mai. Andrea Zenga ha parlato del passato di Rosalinda Cannavò. Ed infatti, come ben sapete, l'attrice siciliana una volta dentro la Casa del Grande Fratello Vip aveva fatto il suo ingresso con un altro nome che faceva riferimento alla sua carriera con le fiction Ares. Andrea Zenga ha commentato il passato della sua fidanzata Rosalinda Cannavò, da quando si chiamava Adua Del Vesco alle finte storie con i Vip. Ospite a Non Succederà Più su Radio Radio, Andrea Zenga si è espresso sulla questione.