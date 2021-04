Amici: una sorpresa romantica per Deddy (Di mercoledì 14 aprile 2021) Da quando Rosa ha dovuto abbandonare la scuola di Amici, Deddy ha vissuto dei giorni molto difficili: non sono mancati per lui momenti di tristezza e sconforto, in cui ha sentito forte la mancanza della sua fidanzata. Rosa, sempre presente nei suoi pensieri, gli ha fatto recapitare un regalo speciale. Rosa e Deddy sono una delle coppie formatesi in questa edizione di Amici: l’amore tra i due ragazzi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 aprile 2021) Da quando Rosa ha dovuto abbandonare la scuola diha vissuto dei giorni molto difficili: non sono mancati per lui momenti di tristezza e sconforto, in cui ha sentito forte la mancanza della sua fidanzata. Rosa, sempre presente nei suoi pensieri, gli ha fatto recapitare un regalo speciale. Rosa esono una delle coppie formatesi in questa edizione di: l’amore tra i due ragazzi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

gennaromigliore : Candidarsi a guidare #Napoli, la mia città, è un grande onore. Così come lo è stato rappresentarla in questi anni i… - La7tv : #tagada Caso #Formigoni, Peter Gomez: 'Fa orrore detta così. Aspettiamo le motivazioni ma è una storia che alimenta… - marcodimaio : “Voglio mandare il mio amore ai miei compagni di classe e agli amici a Bologna” così in una lettera dal carcere… - somebodyvtolove : RT @_ro_beero: @Biker798 @NataStanca91 Poi, la differenza sta A CHI lo dici. Se con i tuoi amici parli di moto ok, ma non penso che tu abbi… - stelucs : RT @RaiTre: Una casa fatta di musica, aperta ad amici e note, storie e sorrisi. Questa sera Valentina Cenni e @StefanoBollani incontreranno… -