VIDEO Mark Cavendish scatenato nel Giro di Turchia 2021 | seconda vittoria consecutiva del britannico!

(Di martedì 13 aprile 2021)neldi: il fenomeno dell’Isola di Man si regala lanella corsa in terra turca e sembra davvero essere tornato il vero Cannonball. Altra volata vincente per il britannico della Deceuninck Quick-Step: il campione del mondo di Copenaghen sembra ormai averci preso gusto e, dopo quasi tre anni senza successi, infila il bis. Trasportato al meglio allo sprint dalla propria compagine nella frazione prettamente pianeggiante da Beysehir a Alanya, è riuscito ad imporsi anche abbastanza nettamente. Battuti Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e Stanis?aw Anio?kowski (Bingoal Pauwels Sauces WB), mentre il migliore degli italiani è Manuel Belletti (EOLO-Kometa), sesto. Peraltra ...

Mark Cavendish scatenato nel Giro di Turchia 2021: il fenomeno dell'Isola di Man si regala la seconda vittoria nella corsa in terra turca e sembra davvero essere tornato il vero Cannonball. Altra ...Mark Cavendish è tornato a vincere a oltre tre anni di distanza dall'ultima volta. L'ultimo sigillo del ribattezzato Cannonball risaliva all'8 febbraio 2018, quando si impose nella terza tappa del Dub ...