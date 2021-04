Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2021 ore 19:45 (Di martedì 13 aprile 2021) Viabilità DEL 13 APRILE 2021 ORE 19.35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO ANCORA CON L’A1 Roma FIRENZE. CI SONO 3 KM DI CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE A CAUSA DELL’USCITA OBBLIGATORIA AD ORTE PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE FIRENZE. PERMANE LA CHIUSURA TRA ATTIGLIANO E ORVIETO PER LA MANIFESTAZIONE ANCORA IN CORSO. TRAFFICO DEVIATO SULLA UMBRO LAZIALE IN DIREZIONE VITERBO, PERCORRERE LA CASSIA FINO A MONTEFIASCONE, PROSEGUIRE QUINDI SU VIA ORVIETANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ORVIETO. IL TRAFFICO PESANTE DOPO L’USCITA DI ORTE PUÒ PERCORRERE LA E45 PER PERUGIA E RIENTRARE A VALDICHIANA ANDIAMO A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE TRA LE USCITE Roma FIUMICINO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021)DEL 13 APRILEORE 19.35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO ANCORA CON L’A1FIRENZE. CI SONO 3 KM DI CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE A CAUSA DELL’USCITA OBBLIGATORIA AD ORTE PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE FIRENZE. PERMANE LA CHIUSURA TRA ATTIGLIANO E ORVIETO PER LA MANIFESTAZIONE ANCORA IN CORSO. TRAFFICO DEVIATO SULLA UMBRO LAZIALE IN DIREZIONE VITERBO, PERCORRERE LA CASSIA FINO A MONTEFIASCONE, PROSEGUIRE QUINDI SU VIA ORVIETANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ORVIETO. IL TRAFFICO PESANTE DOPO L’USCITA DI ORTE PUÒ PERCORRERE LA E45 PER PERUGIA E RIENTRARE A VALDICHIANA ANDIAMO ASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE TRA LE USCITEFIUMICINO ...

