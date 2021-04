Udinese | Marino | «Gotti sta rispondendo a tutte le aspettative | troppi infortuni»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 aprile 2021) Il Direttore dell’Area Tecnica dell’Pierpaoloha parlato ai canali ufficiali della società bianconera Il Direttore dell’Area Tecnica dell’Pierpaoloha parlato ai canali ufficiali della società bianconera. Le sue parole SALVEZZA – «L’anno scorso abbiamo fatto tanti punti, 45, anche se abbiamo concluso il campionato al 12° posto. Quest’anno si abbassa la media dei punti necessari per la salvezza. Lo scorso anno il nostro campionato è stato sottovalutato, perché 45 punti sono tanti. Quest’anno la rosa è più attrezzata rispetto all’anno scorso, con la condizione che i giocatori siano “sani”. Stefano Okaka, per esempio, si è sottoposto ad un intervento chirurgico, ha avuto il Covid per tre settimane e un ematoma. Deulofeu, fiore all’occhiello del gruppo, ha giocato 5/6 partite e non abbiamo mai ...