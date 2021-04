The Legend of Zelda: Breath of the Wild ma su GameBoy Color, ecco come sarebbe stato il trailer (Di martedì 13 aprile 2021) Un progetto demake fatto dai un fan ci mostra come sarebbe stato The Legend of Zelda: Breath of the Wild sul GameBoy Color. Il video demake è stato pubblicato su YouTube da Ohana Studio, uno sviluppatore unipersonale che ha già pubblicato un gioco ispirato a Zelda in stile GBC chiamato The Tides of Time. I fan dei classici titoli Zelda per GameBoy Color come The Legend of Zelda: Link's Awakening saranno travolti da un'ondata di nostalgia guardando questo video, che mostra Link combattere contro bestie, cacciare animali selvatici, raccogliere nuove armi dai nemici caduti, e tagliare cespugli in cerca di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 aprile 2021) Un progetto demake fatto dai un fan ci mostraTheofof thesul. Il video demake èpubblicato su YouTube da Ohana Studio, uno sviluppatore unipersonale che ha già pubblicato un gioco ispirato ain stile GBC chiamato The Tides of Time. I fan dei classici titoliperTheof: Link's Awakening saranno travolti da un'ondata di nostalgia guardando questo video, che mostra Link combattere contro bestie, cacciare animali selvatici, raccogliere nuove armi dai nemici caduti, e tagliare cespugli in cerca di ...

Advertising

rt_slave_ma : RT @TheEnygmaster1: the legend of the ruler of the skies?? Toccherò i raggi del sole prima che sto giorno muore! ? #truedom #moneymaster #ki… - Hungry_Slut3 : RT @TheEnygmaster1: the legend of the ruler of the skies?? Toccherò i raggi del sole prima che sto giorno muore! ? #truedom #moneymaster #ki… - iconclassiccars : The Ferrari Testarossa, - GamingToday4 : The Legend of Zelda: i migliori 10 dungeon - MASTER_UPDATES : RT @TheEnygmaster1: the legend of the ruler of the skies?? Toccherò i raggi del sole prima che sto giorno muore! ? #truedom #moneymaster #ki… -