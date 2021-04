The Idol è tratto da una storia vera? (Di martedì 13 aprile 2021) The Idol, il film palestinese del 2015 diretto da Hany Abu-Assad, selezionato per l'Oscar al miglior film in lingua straniera, è tratto da una storia vera? The Idol, un film palestinese del 2015 diretto da Hany Abu-Assad e selezionato per l'Oscar al miglior film in lingua straniera, è tratto da una storia vera, quella di Mohammed Assaf, il giovane palestinese che scappò dalla Striscia di Gaza per vincere il talent show Arab Idol. Assaf ha sempre avuto una voce semplicemente eccezionale e sin da una tenera età, assieme alla sorella maggiore Nour e ad alcuni amici, era solito cantare per le strade, alle feste e ai matrimoni. Dopo questi anni vissuti nella spensieratezza sua sorella muore per un'insufficienza renale non curata a causa ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021) The, il film palestinese del 2015 diretto da Hany Abu-Assad, selezionato per l'Oscar al miglior film in lingua straniera, èda una? The, un film palestinese del 2015 diretto da Hany Abu-Assad e selezionato per l'Oscar al miglior film in lingua straniera, èda una, quella di Mohammed Assaf, il giovane palestinese che scappò dalla Striscia di Gaza per vincere il talent show Arab. Assaf ha sempre avuto una voce semplicemente eccezionale e sin da una tenera età, assieme alla sorella maggiore Nour e ad alcuni amici, era solito cantare per le strade, alle feste e ai matrimoni. Dopo questi anni vissuti nella spensieratezza sua sorella muore per un'insufficienza renale non curata a causa ...

