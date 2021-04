Sul caos J&J un film già visto (Di martedì 13 aprile 2021) Problema grosso, ma superabile, anche Johnson & Johnson non ha a che fare con un banale ritardo nella produzione ma con una sospensione negli Usa dopo la rilevazione di casi di trombosi. Di conseguenza rallenta anche la distribuzione in Ue e, in caduta, nascono nuovi impacci per il progresso del piano italiano. Ancora una volta ci troviamo, qui avevamo provato a dirlo in varie occasioni, a verificare che le filiere distributive e produttive non funzionano a comando e sono soggette a mille difficoltà e intoppi (basta chiedere al responsabile acquisti di una piccola azienda, non c’è bisogno di scomodare il presidente del Consiglio). Comunque, ora serve ancora più saldezza di nervi, perché mentre si complica, nell’immediato, la campagna vaccinale, si fanno più preoccupanti i dati mondiali e, nello stesso tempo, crescono le pressioni del mondo economico e delle associazioni del ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 aprile 2021) Problema grosso, ma superabile, anche Johnson & Johnson non ha a che fare con un banale ritardo nella produzione ma con una sospensione negli Usa dopo la rilevazione di casi di trombosi. Di conseguenza rallenta anche la distribuzione in Ue e, in caduta, nascono nuovi impacci per il progresso del piano italiano. Ancora una volta ci troviamo, qui avevamo provato a dirlo in varie occasioni, a verificare che le filiere distributive e produttive non funzionano a comando e sono soggette a mille difficoltà e intoppi (basta chiedere al responsabile acquisti di una piccola azienda, non c’è bisogno di scomodare il presidente del Consiglio). Comunque, ora serve ancora più saldezza di nervi, perché mentre si complica, nell’immediato, la campagna vaccinale, si fanno più preoccupanti i dati mondiali e, nello stesso tempo, crescono le pressioni del mondo economico e delle associazioni del ...

