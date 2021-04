Salvini | da ministro sarei andato in piazza con miei agenti

(Di martedì 13 aprile 2021) "Daavrei autorizzato quel corteo: io sono sempre per la libertà di manifestare". Così il leader della Lega, Matteo, alla conferenza stampa per la presentazione del libro 'Salute o ...

Così il leader della Lega. "A qualcuno le chiusure fanno molto male,ad altri meno. Non vorrei che si pensasse di bastonare alcuni ceti",aggiunge. "Daavrei autorizzato quel corteo: io sono sempre per la libertà di manifestare". Così il leader della Lega, Matteo, alla conferenza stampa per la presentazione del libro 'Salute o ...Infine, la riforma della giustizia, se un pubblico ministro le sbaglia tutte è evidente che c'è un problema". Il pm di Catania Andrea Bonomo ha deciso che quello di Salvini non è stato sequestro di ...(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Da ministro avrei autorizzato quel corteo: io sono sempre per la libertà di manifestare". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, alla conferenza stampa per la ...