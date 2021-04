Roma, FIPE in piazza San Silvestro: “Vogliamo riaprire in sicurezza” (Di martedì 13 aprile 2021) Si è svolta oggi l’assemblea pubblica di FIPE Confcommercio in piazza San Silvestro a Roma. Dopo un minuto di silenzio per le vittime del Covid, ad aprire l’assemblea sono le parole del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli: “Quando si spegne un’insegna di un locale, un bar o una qualsiasi attività, muore un pezzo del futuro del nostro paese”. Una frase che indica un sentimento comune a tutti i settori, uno stato d’animo che avvicina qualsiasi attività. #Vogliamoriaprire l’hashtag della manifestazione ed è proprio quello che si sta chiedendo in più manifestazioni sul territorio di Roma, e non solo. La manifestazione ha visto l’intervento di altri vertici collegati da varie piazze d’Italia. Ad esprimersi è anche Alessandro Cavo, esercente collegato da Genova: ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 aprile 2021) Si è svolta oggi l’assemblea pubblica diConfcommercio inSan. Dopo un minuto di silenzio per le vittime del Covid, ad aprire l’assemblea sono le parole del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli: “Quando si spegne un’insegna di un locale, un bar o una qualsiasi attività, muore un pezzo del futuro del nostro paese”. Una frase che indica un sentimento comune a tutti i settori, uno stato d’animo che avvicina qualsiasi attività. #l’hashtag della manifestazione ed è proprio quello che si sta chiedendo in più manifestazioni sul territorio di, e non solo. La manifestazione ha visto l’intervento di altri vertici collegati da varie piazze d’Italia. Ad esprimersi è anche Alessandro Cavo, esercente collegato da Genova: ...

Jammasrl : #Associazioni #Cronache #Politica #confcommercio #fipe Assemblea Fipe a Roma, Stoppani: “Settore discriminato nella… - ItaliaaTavola : I partecipanti all'Assemblea strordinaria indetta da Fipe-Confcommercio a Roma hanno indicato le prioritità per rip… - arual812 : RT @La_manina__: Oggi a Roma manifestazione del FIPE. In mezzo a loro tanti ristoratori. Nessun saluto romano. Nessuna bomba carta. Mascher… - AlexEP1968 : RT @La_manina__: Oggi a Roma manifestazione del FIPE. In mezzo a loro tanti ristoratori. Nessun saluto romano. Nessuna bomba carta. Mascher… - salvatori_luigi : RT @La_manina__: Oggi a Roma manifestazione del FIPE. In mezzo a loro tanti ristoratori. Nessun saluto romano. Nessuna bomba carta. Mascher… -