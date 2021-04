Risale la tensione in Val di Susa. Scontri e lanci di pietre per il nuovo autoporto

(Di martedì 13 aprile 2021) Tensioni nella notte in Valtra No Tav e forze dell'ordine, a San Didero per l'avvio dei lavori di costruzione deldell'autostrada A32 Torino - Bardonecchia.e petardi sono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Risale tensione

Radio Radicale

Tensioni nella notte in Val Susa tra No Tav e forze dell'ordine, a San Didero per l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo autoporto dell'autostrada A32 Torino - Bardonecchia. Pietre e petardi sono ...La prima edizioneinvece al 2016. Si tratta di un titolo di gioco da tavolo investigativo , ...che si possano ricavare molte informazioni anche durante il turno degli altri tiene la...Tensione in estremo oriente dopo la decisione del governo di Tokyo di sversare in mare più di un milione di tonnellate di acqua trattata dalla centrale atomica di Fukushima ...Gli smartphone di fascia alta di OPPO degli ultimi mesi integrano l'ultima implementazione della tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC, che consente di portare i dispositivi al 100% della carica in ...