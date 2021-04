questo sarebbe il capo dei vigili? arrestato con l'accusa di aver messo della droga nell'auto di... (Di martedì 13 aprile 2021) Francesca Grillo per www.ilgiorno.it salvatore furci 2 arrestato il comandante della polizia locale di Trezzano, nominato da pochi mesi, Salvatore Furci. La polizia lo ha fermato, insieme a un cittadino albanese, Mariglen ... Leggi su dagospia (Di martedì 13 aprile 2021) Francesca Grillo per www.ilgiorno.it salvatore furci 2il comandantepolizia locale di Trezzano, nominato da pochi mesi, Salvatore Furci. La polizia lo ha fermato, insieme a un cittadino albanese, Mariglen ...

Advertising

micillom5s : Guardate questo video, sembrerebbe un vero e proprio accordo per far cadere @GiuseppeConteIT , se così fosse sarebb… - borghi_claudio : Fermata una norma assurda che consentiva di accedere a tutta la nostra vita con uno schiocco di dita. Non fossimo s… - lucasofri : Poi ci si accontenta, ma sarebbe bello un giorno che si ritenesse che questo sia il titolo di apertura in prima pag… - Stefanialove_of : RT @Lorylibera: @Stefanialove_of Qui lo prendo come un cazzeggio, naturalmente non posso presentarmi in modo diverso da quello che sono. Sa… - FiocchettaSimon : @ThomasMestre @PresMoratti Lo scandalo sarebbe se si dopano veramente e lo hanno fatto tutto questo tempo... -