Quando la nonna di Cara Delevingne diceva al principe Filippo: «Sarai un ottimo marito» (Di martedì 13 aprile 2021) Anche Cara Delevingne ha voluto rendere omaggio al principe Filippo. Postando nelle sue storie Instagram una rarissima foto vintage che lo ritrae diciassettenne a Venezia, durante una vacanza in Italia, insieme a Angela Delevingne, nonna della super modella morta nel 2015 a 102 anni. Ad immortalarli, era il 1938, fu il nonno di Cara, Edward, marito di Angela da quello stesso anno. Anche Poppy Delevingne, sorella di Cara, ha condiviso la stessa immagine (le due, di origini nobili per via materna, discendono dalla famiglia di baroni Faudel-Phillips). Scrivendo: «Mio cugino raccontava che nonna, dopo aver conosciuto Filippo, aveva detto: "Un giorno sarà un ottimo marito". Aveva proprio ragione». All'epoca della vacanza italiana, Filippo e la futura regina Elisabetta II avevano già partecipato più volte agli stessi eventi. Ma il primo incontro ufficiale sarebbe avvenuto l'anno dopo, quando Lilibet, tredicenne, accompagnò i genitori in visita al Britain's Royal Naval College dove il principe di Grecia era cadetto. Di bell'aspetto, capelli biondissimi, alto e atletico, il diciottenne Filippo rubò subito il cuore della giovane principessa. Era il luglio 1939. Da quel momento iniziarono una regolare corrispondenza e si incontrarono in diverse occasioni, fino a coronare il loro amore amore col royal wedding celebrato il 20 novembre 1947.

