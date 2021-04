Piano Vaccini, Figliuolo contro De Luca: “Si proseguirà in modo uniforme” (Di martedì 13 aprile 2021) Scontro tra il generale Figliuolo ed il governatore campano De Luca sul Piano Vaccini. Per il commissario straordinario si proserguirà in modo uniforme. Cresce la tensione sul Piano Vaccini italiano, con l’ultimo scontro tra il commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, ed il governatore campano, Vincenzo De Luca. infatti nella giornata di ieri il Presidente della L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Stra il generaleed il governatore campano Desul. Per il commissario straordinario si proserguirà in. Cresce la tensione sulitaliano, con l’ultimo stra il commissario straordinario, Francesco Paolo, ed il governatore campano, Vincenzo De. infatti nella giornata di ieri il Presidente della L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Piano Vaccini Vaccini, Figliuolo "Per giugno avremo 45 milioni di dosi" ROMA - Con il piano vaccinale 'a fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese. Lo dicono i numeri: nel trimestre che va da aprile a giugno avremo 45 milioni ...

Anche la Campania deve rispettare il piano vaccini, dice Fabrizio Curcio Il capo della Protezione Civile ha replicato al presidente della Campania, Vincenzo De Luca, dopo le polemiche degli ultimi ...

Anziani, insegnanti, forze armate e richiami: come cambia il piano vaccini Il Sole 24 ORE COVID - Vaccini, in Piemonte le prime 13 mila dosi Johnson & Johnson TORINO - In Piemonte sono in arrivo nuove forniture di vaccini anti covid. Mercoledì 14 aprile dovrebbero arrivare 110 mila dosi Pfizer e 11 mila dosi di Astrazeneca (queste ultime con due giorni di r ...

Report settimanale vaccini anti-Covid: la situazione regione per regione Mancano però all’appello le vaccinazioni riferite ad altre categorie prioritarie del piano vaccini, come ad esempio le persone con elevata fragilità e le forze dell’ordine, per un totale di circa ...

