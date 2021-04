Paupisi | interruzione idrica per un guasto improvviso

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – La Gesesa comunica che a causa di unsulla rete, in contrada Campitiello del Comune di, questa mattina, sarà costretta ad interrompere il servizio idrico, per i tempi necessari alla riparazione, che si stima termini per le ore 14.00. L'articolo proviene da Anteprima24.it.