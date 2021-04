Papu Gomez: “Felice per il gol. Obiettivo quarto posto e non solo”. E Lopetegui ‘lo coccola’… (Di martedì 13 aprile 2021) Un gol da tre punti per Alejandro Papu Gomez che regala il successo al Siviglia contro il Celta Vigo. Entrato nella ripresa al posto dell'ex Milan Suso, l'ex Atalanta trova il gol che vale il 4-3 esterno. Nel dopo partita sia l'argentino che il tecnico si sono mostrati molto contenti per il risultato ottenuto.Papu Gomez decisivocaption id="attachment 1086127" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionCome riporta ABC, Gomez ha espresso la sua grande gioia per il successo e per la sua rete decisiva: "Sono molto contento per il mio gol. Mi rende davvero molto Felice. Sapevo che i tre punti sarebbero stati molto importanti. La squadra meritava il successo per la mentalità e la voglia di non mollare mai", ha detto l'argentino. "Penso che il lavoro paghi sempre. ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) Un gol da tre punti per Alejandroche regala il successo al Siviglia contro il Celta Vigo. Entrato nella ripresa aldell'ex Milan Suso, l'ex Atalanta trova il gol che vale il 4-3 esterno. Nel dopo partita sia l'argentino che il tecnico si sono mostrati molto contenti per il risultato ottenuto.decisivocaption id="attachment 1086127" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionCome riporta ABC,ha espresso la sua grande gioia per il successo e per la sua rete decisiva: "Sono molto contento per il mio gol. Mi rende davvero molto. Sapevo che i tre punti sarebbero stati molto importanti. La squadra meritava il successo per la mentalità e la voglia di non mollare mai", ha detto l'argentino. "Penso che il lavoro paghi sempre. ...

