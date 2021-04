Pa | 150mila assunzioni l’anno e stretta sullo smart working Il piano di Brunetta

Leggi su quifinanza

(Di martedì 13 aprile 2021) Per ripristinare il turn over nella pubblica amministrazione ci vogliono 150.000. Il ministro per la Pubblica amministrazione Renatoè tornato sul tema del ricambio generazionale degli statali e sulla necessità di assumere “almeno 150 mila giovaniper ripristinare un minimo di turn over serio qualitativo e quantitativo”.ha poi ribadito la necessità di cambiare le regole del reclutamento dei concorsi e ha annunciato la revisione della normativanegli uffici pubblici, in direzione di una maggiore flessibilità organizzativa, e avendo come obiettivo la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione in modo che diventi “un grande catalizzatore della ripresa, del Recovery”. Pa, servono ...