Osimhen cuore d' oro | ritrova una ragazza senza gamba e commuove tutti

repubblica : Napoli, il grande cuore di Osimhen: 'Aiutatemi a trovare questa ragazza, voglio aiutarla' - Corriere : Osimhen ritrova la ragazza che vende l'acqua: «Da bambino anche io vivevo così»

A raccontarlo è stato lo stessoche ha pubblicato sempre su Instagram una stories mentre ci parla al telefono . Accanto alla foto postata ha scritto: " L'ho trovata, voglio ringraziare tutti ...... ormai, una razza rarissima' Queste le parole di Fabrizio Biasin , giornalista di Libero e tifoso Inter, ai microfoni de 'Il Sogno Nel', trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal ...Nel corso della trasmissione Un Sogno nel cuore su Radio Punto Nuovo ha parlato cosi l’ex ... perché quando ti vengono a mancare per tanti mesi giocatori come Osimhen, Mertens ed il già citato ...Osimhen protagonista di una bellissima storia fuori dal campo. Ieri l'attaccante aveva chiesto aiuto ai suoi numerosi fan sui social per cercare una ragazza nigeriana senza una gamba, oggi la ...