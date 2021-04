Mourinho verso l’addio al Tottenham: la prima scelta è un ex Juvetnus (Di martedì 13 aprile 2021) José Mourinho potrebbe lasciare il Tottenham al termine della stagione: Sarri primo candidato alla panchina degli Spurs José Mourinho medita l’addio al Tottenham prima della conclusione del suo contratto, in scadenza a giugno 2023. Il tecnico portoghese ritiene ormai al capolinea la sua avventura sulla panchina degli Spurs. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la prima scelta del presidente Daniel Levy sarebbe l’ex Napoli e Juventus Maurizio Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Josépotrebbe lasciare ilal termine della stagione: Sarri primo candidato alla panchina degli Spurs Josémeditaaldella conclusione del suo contratto, in scadenza a giugno 2023. Il tecnico portoghese ritiene ormai al capolinea la sua avventura sulla panchina degli Spurs. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, ladel presidente Daniel Levy sarebbe l’ex Napoli e Juventus Maurizio Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

