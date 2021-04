Massimo Mauro | “CR7? Non è mai stato un leader e non lo sarà mai | è un solista”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 13 aprile 2021) Il momento di Cristiano Ronaldo non è dei migliori con i gol che recentemente non arrivano e un nervosismo che si palesa in campo. Di lui ne ha parlato, intervidalla Gazzetta dello Sport: “non è une non lomai. È un’azienda e per lui è più importante il suo fatturato che il fatturato della squadra. Cristiano non trascina i compagni. Cristiano vuole che i compagni gli diano la palla per far gol. Un grande solita, non uomo squadra, ma il suo rendimento non è attaccabile. Non gli si può certo dire di non aver mantenuto le attese, soprattutto a livello di marketing; a livello sportivo però la Juve non è migliorata. Per questo sarebbe meglio separarsi: Ronaldo può ripartire altrove, i bianconeri togliersi un impiccio enorme. Pirlo è ...