Lo staff di Raggi | L' arena di Nimes? Un nostro errore Virginia | ci dispiace

(Di martedì 13 aprile 2021) Lodi comunicazione disi assume pubblicamente la responsabilità dell’avvenuto sabato scorso, quando in una breve clip promozionale della Ryder Cup del 2023 compare l’anfiteatro di, in Francia, al posto del Colosseo.“Ogni pretesto è valido per buttare fango su. Stavolta proviamo a discolparla: non è lei la colpevole. Siamo noi” si legge sulla pagina Facebook dellain un messaggio firmato ‘lodi comunicazione’, accompagnato dagli hashtag #HaStatoLae #TuttaColpaDalla. L’è stato evidenziato dalle opposizioni e sui social è stato un fiorire di meme e cartoline che ironizzano, con monumenti stranieri ...

Siamo noi' si legge sulla pagina Facebook dellain un messaggio firmato 'lodi comunicazione', accompagnato dagli hashtag #HaStatoLaRaggi e #TuttaColpaDallaRaggi. L'errore è stato ...... tuttavia, loche ha gestito la pubblicazione del video si scusa personalmente, dichiarandosi responsabile dell'errore e difendendo ladalle accuse avanzate: ' Ogni pretesto è valido per ...In un post apparso sul profilo Facebook della sindaca, il suo staff si assume pubblicamente la responsabilità dell’errore avvenuto sabato scorso ...Confondere il Colosseo con l’arena di Nimes in Francia. Un errore imperdonabile per qualsiasi romano. Se poi parliamo della prima cittadina della città eterna l’errore si trasforma in una gaffe virale ...