LIVE Sinner-Ramos Vinolas 3-2, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: l’azzurro recupera il break (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FUCSOVICS 3-2 Sinner, una gran prima lo porta avanti nel match. 40-30 Servizio e dritto verso l’angolo sinistro di Sinner, Ramos non riesce a tenere la palla in campo. 30-30 Perde il controllo del dritto Sinner. 30-15 Risposta lunga di Ramos. 15-15 Ottimo dritto di Sinner, bravo anche a recuperare perché Ramos ne aveva tirato uno molto profondo prima di dover cedere. 0-15 Dritto in rete di ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ LADI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA LADI SONEGO-FUCSOVICS 3-2, una gran prima lo porta avanti nel match. 40-30 Servizio e dritto verso l’angolo sinistro dinon riesce a tenere la palla in campo. 30-30 Perde il controllo del dritto. 30-15 Risposta lunga di. 15-15 Ottimo dritto di, bravo anche are perchéne aveva tirato uno molto profondo prima di dover cedere. 0-15 Dritto in rete di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-Ramos Vinolas 0-1 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: subito break dello spagnolo - #Sinner-Ramos… - sportli26181512 : ATP Montecarlo, Sinner e Fognini in campo: i risultati degli italiani in diretta LIVE: Giornata a forti tinte di az… - OA_Sport : DIRETTA LIVE: Jannik Sinner sfida Albert Ramos-Vinolas, tra i giocatori più in forma nella settimana rossa preceden… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Sinner - #RamosViñolas, 1° turno #AtpMontecarlo 2021 - Luca_Pelosi : RT @GioiaBattista: Visto che dopo la finale di #Sinner sono diventati tutti tennisti, date un occhio a questo ragazzetto pontino, classe 20… -