Il messaggio di Harry al Principe Filippo: “Nonno, sei stato impertinente fino alla fine” (Di martedì 13 aprile 2021) Come è noto, Harry è tornato a Londra. Attualmente sta osservando la quarantena, ma sarà presente ai funerali del Nonno Filippo. Meghan è rimasta negli Usa; il medico le ha sconsigliato di volare, date le sue condizioni. L’ex Duchessa di Sussex è incinta e partorirà il prossimo luglio, o per lo meno questo è quello … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 aprile 2021) Come è noto,è tornato a Londra. Attualmente sta osservando la quarantena, ma sarà presente ai funerali del. Meghan è rimasta negli Usa; il medico le ha sconsigliato di volare, date le sue condizioni. L’ex Duchessa di Sussex è incinta e partorirà il prossimo luglio, o per lo meno questo è quello … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

xhoxniall : @icarvsfvlls Posso dire che mi sono immaginata quel messaggio detto da Harry per via dello sfondo. Sto male - sailorlt : @darlinjustpwk @LEBEGHINE io sarei morta, dovevate aspettare e vedere fino a che punto si sarebbero spinte AHAHAH… - GUCCIVHAR : la mia prof madrelingua usa sempre ?? in ogni messaggio e mi ricorda molto harry - justcallme_sug : Riescono a lamentarsi pure del messaggio che ha scritto William per Filippo perché quello di Harry 'è più spontaneo' - DebsB_91 : Tipico messaggio dell'erede al trono. Abissale differenza con quello di Harry ?? -