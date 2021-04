Il gazebo pieghevole che si gonfia in 3 minuti

Leggi su wired

(Di martedì 13 aprile 2021) Rimpiangi i picnic primaverili e le giornate trascorse al mare o in campeggio durante l’estate? Nella speranza che si possa tornare quanto prima a riviverli, ecco Aeri, il baldacchinobile pronto all’uso nel giro di tre. Tanto basta per fargli prendere la forma, anche in solitaria, tramite la pompa d’aria ricaricabile via usb, prima di fissarlo al suolo o sulla spiaggia usando i picchetti. Facile da montare e smontare per infilarlo nello zaino che ne agevola il trasporto, offre una zona d’ombra di tre metri quadrati per ripararsi da sole, vento e pioggia, pesa poco meno di 8 chilogrammi e promette di bloccare la quasi totalità dei raggi Uv-B. Disponibile nelle colorazioni blu, arancione e grigio, Aeri si può prenotare qui al costo di circa 150 euro, con spedizioni in programma dal prossimo settembre. Wired.