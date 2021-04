Il coniglio più grande del mondo è stato rapito

(Di martedì 13 aprile 2021) Giallo sulla scomparsa di Darius, ilpiùdel: la sua proprietaria ha offerto una ricompensa di 1000 sterline a chiunque lo ritrovi La polizia inglese ha aperto un’indagine sul furto di Darius, ilpiùdel. Il roditore, detentore del record dal 2010, è scomparso domenica scorsa, mentre dormiva in un recinto nel… L'articolo Corriere Nazionale.

Corriere : Rapito Darius, coniglio gigante: è il più grande del mondo e la padrona promette mille ... - repubblica : Regno Unito, hanno rapito Darius: il coniglio più grande del mondo - SecondaPelle : RT @antonellodose: #freeDarius Regno Unito, hanno rapito Darius: il coniglio più grande del mondo - Antonio1457 : RT @ilGatt0Pardo: Hanno rapito Darius, il coniglio più grande del mondo. Ora il problema sarà di trovare una teglia sufficientemente capien… - CorriereQ : Rapito Darius, coniglio gigante: è il più grande del mondo e la padrona promette mille euro a chi lo ritrova -

La polizia britannica è impegnata in un'insolita inchiesta: ritrovare Darius, ilgrande del mondo, rapito nel giardino dei suoi proprietari a Stoulton, nella regione del Worcestershire. Come molti dei suoi simili ha lunghe orecchie e ama le carote, solo che Darius è ...Darius , ilgrande del mondo , è stato rapito. Una notizia che trova spazio anche sulle pagine del New York Times, quella del rapimento , avvenuto nel giardino dei suoi proprietari a Stoulton, nella ...