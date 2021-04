Hamilton | “Dopo il ritiro voglio rimanere in Formula 1”

Leggi su newsmondo

(Di martedì 13 aprile 2021) Lewisa ‘La Gazzetta dello Sport’: “La McLaren è stata una grande opportunità unica per imparare”. IMOLA (BOLOGNA) – Lewissi confessa a La Gazzetta dello Sport. Lunga intervista per il sette volte campione del mondo che ripercorre anche il suo passato. “La McLaren ha rappresentato un’esperienza e un’opportunità unica per imparare – ammesse il britannico – in quegli anni dovevo capire che cosa funzionava per me . Questo mi ha aiutato a crescere e a tirare fuori il meglio di me “. Subitola Mercedes: “Qui mi hanno dato spazio per crescere e si è rivelato il miglior ambiente per farlo . E il mio stile di vita non ha fatto mancare niente. Abbiamo vinto moltissimo, siamo il team più forte e più seguito sui social . Il successo è sotto gli occhi di tutti, ma viene da molto lontano ...