Grazie ai Panama Papers rientrano più di un miliardo di dollari dai paradisi fiscali. E in Italia? Solo 65 milioni (Di martedì 13 aprile 2021) Un vero e proprio tesoro recuperato Grazie allo scoop giornalistico del consorzio Icij di cui fa parte L’Espresso. L’inchiesta di cinque anni fa scoprì gli uomini di Putin, il re saudita, il calciatore Messi e il presidente argentino Macrì. Nel nostro Paese, le carte hanno aiutato anche indagini penali Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 13 aprile 2021) Un vero e proprio tesoro recuperatoallo scoop giornalistico del consorzio Icij di cui fa parte L’Espresso. L’inchiesta di cinque anni fa scoprì gli uomini di Putin, il re saudita, il calciatore Messi e il presidente argentino Macrì. Nel nostro Paese, le carte hanno aiutato anche indagini penali

Advertising

MariaCo31490144 : @RaiPlay @panama_film Con tutto il rispetto per le persone famose naturalmente. Grazie ?? - 5stelletv : Grazie ai Panama Papers rientrano più di un miliardo di dollari dai paradisi fiscali. E in Italia? Solo 65 milioni… - Yogaolic : RT @espressonline: Grazie ai Panama Papers rientrano più di un miliardo di dollari dai paradisi fiscali. E in Italia? Solo 65 milioni https… - Marilenapas : RT @espressonline: Grazie ai Panama Papers rientrano più di un miliardo di dollari dai paradisi fiscali. E in Italia? Solo 65 milioni https… - TitoDarca : RT @espressonline: Grazie ai Panama Papers rientrano più di un miliardo di dollari dai paradisi fiscali. E in Italia? Solo 65 milioni https… -