Gli assunti del Pd (e non solo) nella “concorsopoli” della Regione Lazio. Che fine fanno ora? (Di martedì 13 aprile 2021) Ormai la vicenda è nota a tutti come la “concorsopoli” della Regione Lazio. Con Pd e M5S, ma non solo, che sarebbero riusciti a piazzare dei fedelissimi con le assunzioni effettuate dall’Ufficio di Presidenza della Pisana attingendo dalla graduatoria del Comune di Allumiere che ora potrebbe ravvedersi e annullare il concorso in autotutela. Come ricostruisce Daniele Di Mario su Il Tempo, “per assumere 5 persone con contratto categoria C, le preselettive dovevano stilare una short list di 20 candidati su oltre 640 partecipanti. A causa degli ex aequo, i ‘promossi’ erano 27. Lievitati a 107”.



