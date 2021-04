Fortnite Down: cosa sta succedendo (Di martedì 13 aprile 2021) Nelle ultime ore si stanno registrando problemi di accesso a Fortnite che risulta Down. Le segnalazione vengono anche dal sito Downdetector, i primi disservizi si sarebbero verificati attorno a partire dalle 8 di questa mattina. In realtà però segnaliamo che Fortnite è offline per l’arrivo dell’aggiornamento 16.20. Epic Games spegnerà i server per permettere agli sviluppatori di pubblicare il nuovo update ed effettuare le consuete operazioni di manutenzione. Quando tornerà online Fortnite? Epic Games non ha fornito un’orario preciso ma la manutenzione dovrebbe durare tra le due e le tre ore, questo vuol dire che a metà mattinata il gioco dovrebbe nuovamente tornare a funzionare, sicuramente entro l’ora di pranzo i server di Fortnite saranno online con la possibilità di ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 aprile 2021) Nelle ultime ore si stanno registrando problemi di accesso ache risulta. Le segnalazione vengono anche dal sitodetector, i primi disservizi si sarebbero verificati attorno a partire dalle 8 di questa mattina. In realtà però segnaliamo cheè offline per l’arrivo dell’aggiornamento 16.20. Epic Games spegnerà i server per permettere agli sviluppatori di pubblicare il nuovo update ed effettuare le consuete operazioni di manutenzione. Quando tornerà online? Epic Games non ha fornito un’orario preciso ma la manutenzione dovrebbe durare tra le due e le tre ore, questo vuol dire che a metà mattinata il gioco dovrebbe nuovamente tornare a funzionare, sicuramente entro l’ora di pranzo i server disaranno online con la possibilità di ...

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite Down Covid, la vita in rete: dalla Dad da rivedere al boom di truffe e revenge porn Ad esempio giocando a Fortnite o Roblox. Sono in rete e dall'altra parte hai compagni di scuola in ... Il revenge porn: ci sono diversi casi in seguito a discussioni e separazioni legate al lock down. ...

Perché Fortnite non funziona e quando tornerà online (con la Stagione 6) Come previsto, da questa mattina Fortnite è down e lo resterà per qualche ora, come di consueto per il cambio di stagione del popolare Battle Royale di Epic Games. Oggi arriverà infatti la Stagione 6 di Fortnite , che prenderà il via ...

Perché Fortnite non funziona e quando tornerà online (con la Stagione 6) Tech Fanpage Fortnite non funziona: “Non riusciamo a giocare!”. Down inaspettato Fortnite down in queste ultime ore a causa di un problema legato ai server del videogame. Il gioco è uno dei più utilizzati da tutti i videogamers e si ...

