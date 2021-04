Advertising

ndr_rss : RT @HuffPostItalia: Elon Musk: 'Entro l'anno primi test con chip nel cervello umano' - iviaggidispeedy : Elon Musk, primo chip nel cervello umano entro l'anno - jimihendrix1980 : Elon Musk, primo chip nel cervello umano entro l'anno - HuffPostItalia : Elon Musk: 'Entro l'anno primi test con chip nel cervello umano' - jimihendrix1980 : Elon Musk, primo chip nel cervello umano entro l'anno -

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk

Agenzia ANSA

Interessante anche le novità rappresentate da Spotify e Spacex, l'azienda diche si piazza al 43esimo posto. Altre aziende che hanno debuttato nella top 100 di quest'anno sono anche Booking,...E nel frattempo l'uso delle criptovalute come strumento di pagamento ha potuto contare su un testimonial d'eccezione, nientemeno che: d'ora in poi, ha detto il finanziere/inventore, si ...Tesla CEO Elon Musk may be on the hook for making several head-turning comments during a Jan. 27 conference call, AP reports. The billionaire businessman was on a call with bank analysts to discuss ...Entro l’anno potrebbero partire i primi test che prevedono l’impianto nel cervello umano dei chip che funzionano come interfaccia con i computer. Ad annunciarlo è Elon Musk con un tweet, in seguito ai ...