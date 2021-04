Dani Alves | «Addio alla Juventus? Mi avevano detto una cosa non vera»

Advertising

ChampionsLeague : ???? No-look Dani Alves assist & Messi goal #OTD in 2011 ?? @DaniAlvesD2 | @FCBarcelona | #UCL - ZioJackk : Quante volte ha cambiato la versione dei fatti Dani Alves? ?? - Leonard29909915 : RT @SandroSca: 13.04.2021: Dani Alves: 'Sono andato via dalla Juve perché volevano cambiare il mio modo di giocare' Sempre Dani Alves, 20… - LILtestadicazzo : Dani Alves è un Nainggolan che ci ha creduto più ed ha bevuto di meno - Dulafive : Alè pure Dani Alves e un altro giorno di faide social, domani a chi tocca? Emre Can? Benatia? Coman? -

Ultime Notizie dalla rete : Dani Alves

Calcio News 24

Al 28' è graziato ancheche prima simula di aver subito fallo e poi protesta platealmente. Al 30' è graziato anche Bonucci che ferma Pucciarelli in azione d'attacco; Bonucci era anche ...... da Pirlo e Pogba a Emre Can, passando per Llorente, Coman, Khedira e, all'Inter ha chiuso l'arrivo di d e Vrij e quello meno fortunato di Asamoah , per l'estate lavora a nuovi free agent.Tradotto: "Perché hai lasciato la Juventus? Dovresti tornare indietro, saluti". Questa la domanda di un tifoso a Dani Alves tramite Instagram Stories, a cui il brasiliano risponde immediatamente con ...In 2012, Puyol forced Thiago and Dani Alves to apologise for a dancing celebration in a 7-0 win over Rayo Vallecano because he felt they disrespected the opposition, while he memorably got rid of a ...